Киев, , 11:30 — REGNUMВ ночь с 29 на 30 августа фракции политических партий «Европейская солидарность» и «Голос» покинули сессионный зал Верховной рады в знак протеста против голосования в режиме «бешеного принтера».

«Фракция «Слуги народа» проигнорировала все обращения представителей «Европейской солидарности»… Наша фракция приняла решение не присутствовать при таком изнасиловании законодательства Украины», — заявил журналистам один из лидеров «ЕС» Артур Герасимов.

О своем нежелании быть «статистами» у правящего большинства заявили и депутаты фракции партии «Голос».

Фракции покинули заседание, когда руководители Рады поставили на голосование вопрос о сокращении сроков рассмотрения законопроектов, которые президент Зеленский определил как неотложные, и поручали комитетам, к предметам ведения которых относятся данные законодательные акты, максимально срочно подготовить их к рассмотрению.

«Сегодня, как мы видим, одна из ветвей власти — законодательная власть — если честно, просто разрушается», — прокомментировал Герасимов.

ИА REGNUMнапоминает, что, помимо кадровых назначений и снятия депутатской неприкосновенности, за время ночной работы депутаты «Слуги народа» успели отправить на рассмотрение несколько десятков различных законопроектов.

При этом глава фракции «СН» Давид Арахамия в телеэфире признал, что такая скорость работы может повлечь за собой некоторые ошибки в законах, но пообещал, что они будут оперативно исправлены.

«Полностью согласен, что есть такие риски, но мы их стараемся минимизировать… Действительно, могут возникать разные ошибки. Мы в партии их называем «нелетальные ошибки»», — заявил политик, подчеркнув, что ошибки могут иметь порядка 10% рассмотренных законопроектов.

«Мы их быстро поймем и потом их исправим очень быстро — есть монобольшинство, которое позволяет быстро двигаться в законотворческом процессе», — пообещал Арахамия.