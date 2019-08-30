Москва, , 11:29 — REGNUMСегодня, 30 августа, президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с юбилеем. Белорусскому лидеру исполнилось 65 лет, сообщается на сайте Кремля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

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Глава Российского государства отметил большой личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений между Россией и Белоруссией и в укрепление Союзного государства.

«Россия готова к продолжению товарищеского диалога и к конструктивной совместной работе на благо братских народов двух стран», — заверил Путин и пожелал Лукашенко крепкого здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.

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