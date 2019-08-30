Магас, , 11:25 — REGNUMВ Ингушетии отправлен в отставку еще один член правительства. На этот раз со свой должностью расстался министр имущественных и земельных отношений Руслан Могушков, пишет «Интерфакс-Юг». По данным агентства, указ об отставке подписан врио главы Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

Отметим, что официального сообщения об увольнении чиновника на сайтах главы республики и правительства пока нет, как и предыдущих указов от отставках, о которых в течение последних недель сообщают СМИ со ссылкой на свои источники в администрации врио главы Ингушетии.

Напомним, Руслан Могушков был назначенминистром имущественных и земельных отношений в сентябре 2018 года. Его пригласил на работу в правительство прежний глава республики Юнус-бек Евкуров.

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