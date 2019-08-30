Сеул, , 11:26 — REGNUMРазведывательный самолет ВВС США вновь был замечен над Сеулом и близлежащими районами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Aircraft Spots.

Boeing RC-135W (сс) Alan Wilson

Согласно опубликованным данным, крупный стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W пролетел над городом Намъянджу (провинцией Кёнгидо), а также был замечен недалеко от Сеула и Инчхона.

Как полагают эксперты, полет самолета, собиравшего разведданные о Северной Корее, состоялся на фоне опасений о том, что КНДР может вновь повторить ракетные пуски.

Boeing RC-135W — самолет радиоэлектронной разведки, стоящий на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) США. Самолет предназначен для стратегической радиоэлектронной разведки, радиоперехвата, отслеживания активности сухопутных, морских и воздушных сил.

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