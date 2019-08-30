Минск, , 11:22 — REGNUMРазвитие двусторонних отношений обсудили в телефонной беседе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба белорусского лидера.

«Главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко обменялись мнениями по международным вопросам, а также обсудили реализацию договоренностей, к которым пришли ранее в ходе личных встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочий визит президента Белоруссии в Россию состоялся 17 и 18 июля. Лукашенко рассказал Путину, что и российские, и белорусские граждане ждут конкретных решений по вопросу интеграции. Он предложил подготовить программу по интеграции до 8 декабря 2019 года.

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