30 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Ураган «Дориан», который грозит обрушиться на США, привел к отмене визита Трампа в Польшу. Варшава огорчена. И теперь от силы урагана зависит репутация правящей польской партии. Если «Дориан» подойдет к побережью ослабевшим, в Польше с новой силой разгорятся дискуссии и будут плодиться теории заговора на тему, почему же «на самом деле» Трамп отменил свой визит.

Станислав Стремидловский, , 11:16 — REGNUM



Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ураган «Дориан», который сейчас прорывается во Флориду и, по оценке метеорологов, достигнет этого американского штата на выходных, уже успел нанести политический удар по правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS).

Дело в том, что Варшаве в воскресенье, 1 сентября, ждали многочисленных иностранных гостей на церемонию памяти 80-летия начала Второй мировой войны, главным из которых являлся президент США Дональд Трамп. Но сейчас стало известно, что он не прилетит. Трамп заявил, что останется в Вашингтоне, чтобы во всеоружии встретить «Дориан». Как отметил президент, «похоже, что шторм действительно может быть очень, очень большим», и потому в Польшу «Майк (вице-президент США Майк Пенс — С.С.) поедет». Трамп при этом постарался максимально подсластить горькую для «Права и Справедливости» пилюлю, сообщив, что он договорился с президентом Польши Анджеем Дудой посетить страну на Висле немного попозже. Однако это уже будет не то. Ведь 1 сентября в Варшаве должны были говорить не только об истории. Планировалось, что Трамп встретится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, не исключалась вероятность его бесед с лидерами прибалтийских республик. То есть событию придавался формат важного международного саммита, чем PiS могла бы гордиться. Сейчас польские эксперты и средства массовой информации размышляют над причиной отмены визита президента США — дело лишь в том, что он решил остаться дома и лично руководить противоборством стихии, или причина в неподготовленности его «польской повестки» и наличии каких-то неразрешенных внешнеполитических проблем на иных направлениях?

Оппозиция злорадствует. Поддерживающая противников правящей партии Gazeta Wyborcza заявляет, что «для президента и правительства решение Трампа — это удар». Как отмечает другое оппозиционное издание, журнал Polityka, «польское правительство возлагало большие надежды на визит президента США. Предполагалось, что будут сделаны важные заявления: о размещении новых сухопутных подразделений в Польше и, прежде всего, об отмене американских виз. Также было сказано, что, возможно, в Варшаве будет подписан меморандум о военной безопасности, который конкретизирует соглашение, которое подписали в июне в Вашингтоне Дуда и Трамп. Для PiS это было бы символическим началом избирательной кампании и возможностью добиться успеха. Особенно перед лицом недавних скандалов». В определенном смысле отмена визита играет на руку противникам «Права и Справедливости» и тем, что частично переключает внимание со скандала с поломкой очистных сооружений в столице, президентом которой является представитель оппозиционной «Гражданской платформы» (РО) Рафал Тшасковский. Нечистоты выливаются в Вислу, что грозит инфекциями как Варшаве, так и другим городам. А теперь, замечает один из польских политологов, «PiS (Трамп) — РО (г…но в Висле) 1: 1».

Но это внутренний контекст. А есть еще и международный. Церемония памяти начала Второй мировой войны и ранее обрастала неприятными коннотациями. Началось все с сообщений о невозможности приезда в Польшу британского премьера Бориса Джонсона и французского президента Эммануэля Макрона. Причем, в случае с последним обидным для поляков стало то, что Макрон принял приглашение российского президента Владимира Путина в мае 2020 года побывать в Москве на 75-летии Победы в Великой Отечественной войне. Да и Трамп, получивший аналогичное приглашение, пообещал серьезно подумать, заявив, что «речь идет о победе над нацистами — это очень важно». Не удалось Варшаве в противовес России сколотить единый блок из постсоветских республик (Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины). Минск и Ереван отказались от участия в польских мероприятиях на высшем уровне. По словам армянского министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, «это принципиальный вопрос… Наши деды воевали в советской армии против нацизма. У нас колоссальный вклад в общую победу, и тогда, вместе с другими, мы защищали нашу общую большую Родину». А представитель МИД Белоруссии добавил, что «освобождение Восточной и Центральной Европы» стало «возможным благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии». В то время как, по его словам, в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Туркестана и Россия.

Похоже, что в итоге в воскресенье польские власти окажутся в окружении лидеров тех стран, которые были нацистскими или поддерживали нацистов. И вряд ли здесь что-то существенно добавит присутствие вице-президента США — отсутствие Трампа будет слишком заметным. Сохранить лицо Варшаве может помочь только ураган «Дориан». Если он со всей силой обрушится на Флориду, то какие тогда претензии к американскому президенту? Но если шторм подойдет к побережью выдохшимся и ослабевшим, в Польше с новой силой разгорятся дискуссии и будут плодиться теории заговора на тему того, почему же «на самом деле» Трамп отменил свой визит.