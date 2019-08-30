Киев, , 11:11 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский хотел, чтобы премьер-министром был максимально договороспособный человек, заявил 30 августа в эфире телеканала «24» политический эксперт Олег Рыбачук.

«Я знаю Гончарука где-то до 10 лет. Так вот, это свойство ему очень характерно. Он очень тонко чувствует. Он трудоголик. Ему 35 лет, семьи не имеет. Работает, выдает быстрый результат», — заявил Рыбачук.

Также он выразил мнение, что новый глава украинского правительства хорошо будет воспринят на Западе.

«Он знает, как вести себя на встрече с президентом Всемирного банка, например. Это ему комфортно. Он знает формат, знает риторику», — уточнил политолог.

Рыбачук выразил мнение, что если что-то пойдет не так, Гончарук по «классической схеме» будет «козлом отпущения».

«Если все нормально — то это Зеленский. А если нет — то премьер-министр. Классическая формула», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что парламент Украины назначил Алексея Гончарука на пост премьер-министра 29 августа, его кандидатуру поддержали 290 депутатов при 226 необходимых. Новый глава правительства уже заявил, что основой для положительных изменений в экономике и имидже Украины должно стать сотрудничество с международными партнерами и кредиторами, в частности с МВФ.