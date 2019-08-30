Махачкала, 30 августа 2019, 11:11 — REGNUMНазначен новый командир отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ в городе Махачкале. Должность занял полковник Дмитрий Чистяков, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе главы и правительства Дагестана.
Назначенца руководителю республики Владимиру Васильеву представил заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск нацгвардии по работе с личным составом генерал-майор Михаил Романов.
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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля новым начальником УФСИН по Дагестану указом президента России Владимира Путина был назначен полковник внутренней службы Андрей Поляков.