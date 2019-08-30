Цхинвал, , 11:01 — REGNUMМинистерство иностранных дел опубликовало на своем официальном сайте комментарий по итогам прошедшей 29 августа встречи в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) с участием представителей от Южной Осетии, России, Грузии, Миссии наблюдателей Евросоюза и ОБСЕ. На встрече представители Южной Осетии потребовали от Грузии убрать незаконный блокпост на границе, но грузинская делегация отказалась идти на компромисс.

МИД назвал действия грузинской стороны на границе вторжением вооруженного подразделения МВД Грузии на территорию Южной Осетии. Министерство отметило, что строительство блокпоста ведется на захваченном участке рядом с селом Уиста (Цнелис), в котором проживают 49 осетинских семей, находятся капитальные военные укрепления и инженерные объекты обеспечения.

«Вынуждены констатировать очередную попытку Тбилиси проверить на прочность государственную границу Республики Южная Осетия и нежелание отказываться от попыток создать условия для возобновления грузино-осетинского противостояния и тем самым спровоцировать новый вооруженный конфликт, который полностью разрушит существующую конструкцию региональной стабильности и безопасности», — заявило югоосетинское внешнеполитическое ведомство.

МИД отметил, что Южная Осетия обращается к ООН, Евросоюзу и ОБСЕ с просьбой заставить Грузию прекратить провокацию.

Напомним, 30 августа заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия заявил, что Грузия не планирует разрушать пост полиции в районе села Уиста (Цнелис) в Знаурском районе Южной Осетии.

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