Душанбе, , 11:00 — REGNUMОфициальные власти Таджикистана не получали приглашения на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщает 30 августа издание Asia-Plus.

Отмечается, что приглашение не получила ни одна страна Туркестана. В правительстве Таджикистана считают, что Россия, Белоруссия, Армения и страны Туркестана внесли огромный вклад в победу над фашизмом. Поэтому мероприятия в Польше будет бесцветными.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не будет принимать участия в памятном мероприятии в Польше. Ранее от участия в этих мероприятиях отказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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