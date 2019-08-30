Екатеринбург, 30 августа 2019, 10:56 — REGNUMДепутат Госдумы Данил Шилков (ЛДПР), избранный от Свердловской области, может досрочно покинуть парламент. Об этом сообщает ЕАН.
По информации агентства, кандидатуру Шилкова — члена думского комитета по финансовым рынкам — утвердили на должность аудитора Счётной палаты РФ. Решение приняли в совете Госдумы.
Пока неизвестно, кто точно будет сменщиком Шилкова. Следующим в списке партии был экс-депутат ГД Константин Субботин.
Напомним, ранее мандат сдал депутат Госдумы Сергей Бидонько, избранный от «Единой России». Парламентарий стал вице-губернатором Свердловской области.
Читайте ранее в этом сюжете: Довыборы в Госдуму от Свердловской области: у кого больше денег