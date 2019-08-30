Пермь, , 10:52 — REGNUMВ Перми в адрес оргкомитета поступает большое количество текстов гимна, авторы которых претендуют на победу в конкурсе. Не исключено, что все они войдут в сборник стихов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гордуме Перми.

По словам спикера городской думы Юрия Уткина, оргкомитет проанализировал опыт других городов России и задал высокую планку в конкурсе на написание текста и музыки гимна города Перми.

«В наш адрес уже поступает большое количество текстов, отклик есть и это хорошо! Возможно, мы даже выпустим сборник стихов, чтобы отметить всех тех, кто откликнулся», — сказал он.

Напомним, что премьера исполнения гимна должна состоятся 12 июня 2020 года. Сумма финансирования конкурса составляет 919 тыс. рублей. За первый и второй этап участник конкурса получит 300 тысяч рублей, победитель — специальную премию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что Ольга Бузова готова исполнить гимн Перми за 5 млн рублей. Однако ряд пермяков критически отнесся к этому, заметив, что и местные артисты в состоянии спеть не хуже Бузовой.

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