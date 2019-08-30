Пекин, , 10:52 — REGNUMПравительство Китая отклонило предложение администрации Гонконга отказаться от законопроекта об экстрадиции, сообщает 30 августа Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что власти КНР дали указание главе администрации Гонконга Кэрри Лэм не уступать ни по одному из других требований протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение законопроекта о выдаче Китаю подозреваемых в нарушении китайских законов вызвало в Гонконге массовые протесты, которые продолжаются уже несколько месяцев. Одно из требований гонконгских манифестантов, выступающих за отмену законопроекта об экстрадиции — отставка Кэрри Лэм.

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