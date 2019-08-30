Вашингтон, , 10:51 — REGNUMВзрыв под Северодвинском в Архангельской области произошёл во время миссии по подъёму со дна океана ядерной ракеты. Такую версию выдвинула разведывательная служба США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на отчёт американского ведомства.

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«Это не было новым запуском, это была миссия по подъёму новой ракеты, потерянной во время прошлых испытаний», — утверждает источник телеканала, знакомый с оценкой разведслужбы США.

По словам другого источника, пожелавшего остаться неназванным, на одном из судов, участвующих в операции, «произошёл взрыв, который вызвал реакцию в ядерном ядре ракеты, что привело к утечке радиации».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в ходе испытаний ракеты на морской платформе на военном объекте недалеко от села Нёнокса Архангельской области произошёл взрыв, в результате которого погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Работы были связаны с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Сразу после ЧП уровень радиации в Северодвинске был превышен вдвое. Позднее в Росгидромете заявили, что причиной этого могло стать облако радиоактивных инертных газов, которое быстро рассеялось.

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