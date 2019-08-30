Киев, , 10:48 — REGNUMНа Украине обсуждают решение новой власти ликвидировать министерство аграрной политики, объединив это ведомство с министерством экономики, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 30 августа.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, народный депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко заявил об «огромной ошибке» депутатов от партии «Слуга народа».

«Это министерство, которое дает 40% валютной выручки… Наша гривна сегодня держится непосредственно благодаря этой валютной выручке. Министру приходилось проводить множество встреч, чтобы хоть немного расширить квоту на экспорт украинской продукции агропромышленного комплекса», — заявил Ивченко, добавив, что упразднение министерства аграрной политики является «стратегической ошибкой для нашего экспорта».

В свою очередь, советник Зеленского по экономике Олег Устенко заявил, что идея слияния минэконразвития и аграрной политики должна была материализоваться «как минимум лет десять назад».

«Лучше поздно, чем никогда. На следующем этапе объединенный монстр должен быть протестирован на предмет своей функциональности. Любая функция, которая не нужна налогоплательщикам, без сожаления должна быть отсечена», — заявил Устенко, но не пояснил, в чем именно заключаются выгоды от такого объединения.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне Верховная рада Украины назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства 44-летнего Тимофея Милованова — преподавателя ряда американских университетов и соучредителя аналитической платформы VoxUkraine.

Новоназначенный министр еще не комментировал прессе, как он видит ситуацию с объединением ведомств.