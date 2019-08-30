Бишкек, , 10:43 — REGNUMПограничники в Киргизии перешли на усиленный режим охраны государственной границы в связи с Днем независимости республики, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ государственной пограничной службы страны.

В ведомстве уточнили, что во время усиленного режима увеличилась плотность охраны государственной границы. Кроме того, проводится более тщательный досмотр транспортных средств с увеличением числа пограничных нарядов.

Напомним, День независимости Киргизии отмечается 31 августа 2019 года. В 1991 году на внеочередном съезде Верховного Совета Киргизской ССР было принято постановление о «Декларации о государственной независимости Республики Киргизия».

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