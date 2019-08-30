Джакарта, , 10:41 — REGNUMНа встрече заместителя министра иностранных дел Индонезии Абдуррахмана Мохаммада Фахира с министром в канцелярии премьер-министра Лаоса Алункео Киттихун в Джакарте, стороны обсудили усилия по увеличению объема торговли и инвестиций между странами, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Алункео Киттихун возглавил делегацию, состоящую из высокопоставленных правительственных чиновников и бизнесменов из Лаоса, которые посетили Индонезию для реализации торгово-инвестиционного сотрудничества между странами.

«Общая стоимость торгового и инвестиционного потенциала, который включает в себя сотрудничество в области добычи полезных ископаемых, плантаций, развития железных дорог, оценивается в более чем в 2 млрд долларов США», — заявил Абдуррахман Мохаммад Фахир.

Замглавы МИД Индонезии добавил, что в будущем надеется, что индонезийские компании смогут помочь построить не только железнодорожную сеть в Лаосе, но и расширить бизнес в Лаосе и Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Лиме (Перу)и министр иностранных дел Боливии Диего Пэри Родригес согласились с необходимостью расширения торгово-экономического сотрудничества между странами.

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