Хельсинки, , 10:40 — REGNUMВеликобритания точно покинет Европейский союз в конце октября 2019 года, заявил 30 августа глава МИД Британии Доминик Рааб, который прибыл на неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС в Хельсинки.

«Мы покинем ЕС в конце октября. Это точно, это то, что произойдет, и это должны понять наши партнеры в Евросоюзе», — заявил Рааб.

Вместе с тем, добавил он, после Brexit Британия продолжит сотрудничать с Европейским союзом по всем вопросам внешнеполитической повестки, «включая ядерную программу Ирана и ситуацию в Гонконге».

Как сообщало ИА REGNUM, Brexit должен в любом случае осуществиться 31 октября 2019 года, заверяют в Лондоне. Однако 27 августа стало известно, что британская оппозиция в парламенте планирует продвигать законопроект о продлении сроков Brexit.

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