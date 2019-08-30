Цхинвал, , 10:40 — REGNUM30 августа Южная Осетия и Грузия продолжат обсуждение сложившейся на границе ситуации с блокпостом. Югоосетинская сторона предложила провести техническую встречу в районе, где грузинская полиция выставила незаконный пост. Встреча состоится в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Об этом журналистам ИА «Рес» полпред президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Ранее 29 августа состоялась запланированная встреча в рамках МПРИ, на которой делегация Южной Осетии потребовала от Грузии убрать блокпост. Грузинская сторона отказалась идти на компромисс. После этого делегация Южной Осетии покинула встречу, предъявив Грузии ультиматум: до 6:00 30 августа убрать незаконный полицейский пост. В противном случае, как заявил руководитель делегации Егор Кочиев, будут предприняты «законные действия для защиты граждан» Южной Осетии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 августа в районе села Цнелис Знаурского района Южной Осетии грузинские силовые структуры прорубили лес и провели дорогу, выставили пост и грузинский флаг. 25 августа в окрестностях н. п. Синагур Дзауского района продолжилось строительство площадки под оборудование объектов грузинской полиции Грузии. 27 августа комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил о продолжающихся провокациях на государственной границе с Грузией в окрестностях н. п. Уиста (ранее Цнелис) Знаурского района Южной Осетии. 28 августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов приехал в Знаурский район и ознакомился с ситуацией на месте, отдав необходимые поручения руководителям силовых структур. В тот же день пограничные службы Южной Осетии в выполнили рейды на бронетехнике, комитет госбезопасности Южной Осетии осуществил в Знаурском районе мероприятия по поддержанию пограничного режима.

Напомним, грузинская сторона утверждает, что указанный пост расположен на подконтрольной Тбилиси территории.

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