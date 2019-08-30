Киев, , 10:51 — REGNUMЗакон об отмене депутатской неприкосновенности, принятый Верховной радой Украины в первом чтении, может быть оспорен в будущем, заявил депутат Рады Нестор Шуфрич 30 августа в эфире телеканала 112.ua.

«Тем способом, которым голосуют за эти изменения, они нарушают процедуру и дают 100% основания потом отменить и вообще, что называется, похоронить процесс внесения изменений по снятию неприкосновенности», — прокомментировал парламентарий.

Напомним, проект закона на Украине поддержали 363 депутата.

Как сообщало издание «Новое время», ранее глава фракции «Слуга народа» в парламенте Украины Давид Арахамия заявил, что окончательно закон об отмене депутатской неприкосновенности может быть принят 3 сентября.

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