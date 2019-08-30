Киев, 30 августа 2019, 10:51 — REGNUMЗакон об отмене депутатской неприкосновенности, принятый Верховной радой Украины в первом чтении, может быть оспорен в будущем, заявил депутат Рады Нестор Шуфрич 30 августа в эфире телеканала 112.ua.
Напомним, проект закона на Украине поддержали 363 депутата.
Как сообщало издание «Новое время», ранее глава фракции «Слуга народа» в парламенте Украины Давид Арахамия заявил, что окончательно закон об отмене депутатской неприкосновенности может быть принят 3 сентября.
Читайте также: Рада предварительно одобрила закон о снятии депутатской неприкосновенности