Варшава, 30 августа 2019, 10:18 — REGNUMВласти Польши с пониманием отнеслись к решению президента Соединенных Штатов отменить визит в Варшаву из-за приближающегося к западному побережью США урагана, заявил 30 августа министр обороны республики Мариуш Блащак.
«Это решение полностью понятно. Речь идет о реальной угрозе», — сказал Блащак в эфире Польского радио.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома отменил визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана «Дориан», приближающегося к американскому штату Флорида. Вместо Трампа на памятные мероприятия отправится вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс.
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