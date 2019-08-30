Тбилиси, , 10:18 — REGNUMГрузинская сторона не планирует разрушать пост полиции в районе села Уиста (Цнелис) в Знаурском районе Южной Осетии. Об этом 30 августа заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в интервью «Первому каналу грузинского телевидения».

«Однозначно этот вопрос (разрушение блокпоста — примечание ИА REGNUM ) даже не обсуждается», — заявил замминистра. Дарсалия добавил, что грузинская стороны работает по этому вопросу с международными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 августа провокационные действия властей Грузии на границе с Южной Осетии стали приводить к росту напряженности в регионе. В частности, 24 августа в районе села Цнелис в Южной Осетии был установлен пост полиции, который грузинская стороны отказывается убирать, несмотря на требования Цхинвала.

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