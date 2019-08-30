Лесбос, Греция, 30 августа 2019, 10:15 — REGNUMЗа один день 29 августа на греческий остров Лесбос высадились не менее 500 нелегальных мигрантов. Береговая охрана заявила о «своего рода натиске», пишет газета Kronen Zeitung.
Прибывшие мигранты были доставлены в лагерь Мория. Он переполнен: в настоящее время там находится 10 тыс. человек, в то время как лагерь рассчитан на 3 тыс.
Эти 500 человек прибыли на территорию Греции через Турцию. Согласно пакту о беженцах от 2016 года, Европейский союз может отправить обратно в Турцию всех прибывших. В таком случае Брюссель будет финансировать проживание этих мигрантов в Турции.