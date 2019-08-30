Киев, , 10:12 — REGNUMУ нынешней Верховной рады Украины — один из самых ответственных и опасных периодов своей жизни, заявил 30 августа политолог Виктор Небоженко, комментируя старт работы нового парламента.

Эксперт отмечает, что с одной стороны, президент Зеленский полностью контролирует депутатов квазипартийного большинство, что делает нынешний парламент полностью ручным, легко управляемыми, а власть в стране — президентской. С другой стороны, подчеркивает Небоженко, новое политическое руководство страны страшно боится, что народных депутатов начнут перекупать другие олигархи и прежде всего Ахметов — «коррупция всегда была любимыми занятием украинского парламента».

«Наконец, самое худшее — этот парламент один из самых неквалифицированный и потребуется время пока молодые депутаты поймут природу и сложности законодательной власти, осознают свою ответственность и сумеют стать реальными, а не «телевизионными слугами» украинского народа. Иначе они превратятся в «офисный планктон» действующего президента или его «Смотрящего» за Верховной радой. И все будут знать, что для решения проблем нужно идти не к главе Верховной рады Разумкову или официальному лидеру большинства, а к «смотрящему» от офиса президента», — комментирует политолог.

При этом эксперт отмечает, что времени на раскачку нет — от народных депутатов требуют быстрых радикальных решений и стремительных массовых голосований по острейшим и чувствительным кадровым, экономическим и политическим проблемам.

«Сочетание неопытности и низкого профессионализма со скоростью принимаемых решений является большим политическим риском. Но народные депутаты квазипартийного большинства надеются, что ответственность за это возьмет на себя лично президент Зеленский. А это уже наивная политическая ошибка — ибо голосуют они, а не президент», — резюмировал Виктор Небоженко.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне, 29 августа, начала свою работу Верховная рада 9-го созыва. Депутаты объявили о создании правящей коалиции в лице фракции «Слуга народа», избрали руководство работы, окончательно распределили парламентские комитеты, а также утвердили новый состав правительства, и руководителей силовых ведомств — СБУ и генеральной прокуратуры.