Москва, , 10:04 — REGNUMОрганизаторы незаконных акций устраивают провокации толкают их участников на противоправные действия, заявил в интервью ТАСС директор Росгвардии Виктор Золотов.

По его словам, существуют целые технологии по проведению провокаций и спланированных пиар-акций, в которых в том числе задействуются несовершеннолетние, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

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«Организаторы не только сами нарушают закон, но и подталкивают к этому других граждан», — сказал Золотов, добавив, что организаторы таких мероприятий стремятся использовать радикальные методы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве состоялись несогласованные митинги, организованные потенциальными кандидатами в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в участии в выборах. В ходе протестов полиция задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тыс. человек. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что организаторы несогласованных митингов ставили своей целью втянуть участников акций в беспорядки в столице.

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