Москва, , 09:57 — REGNUMОбмен России и Украины пленными завершится сегодня, и очень важны оттенки выступлений президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление украинского прокурора.

«Выступления лидеров двух стран дадут ориентиры для будущего процесса умиротворения на Донбассе.

Передача задержанных лиц должна быть продолжена уже в постоянном режиме. Россия ожидает реализацию Минских соглашений в полном объеме, обмен — это только первый шаг.

Несомненно на это счёт выскажутся и Меркель и Макрон, эти их комментарии важны перед проведением в сентябре саммита «нормандской четверки» на высшем уровне.

Для Украины обмен имеет ещё и экономический смысл: начинаются переговоры по газу и в этом вопросе тоже важно найти компромисс», — высказал свое мнение политолог.

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Как сообщало, украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook объявил об окончании обмена пленными с Россией. Между тем, в офисе Зеленского опровергли слухи о завершении обмена заключенными с РФ.

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