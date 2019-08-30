Москва, 30 августа 2019, 09:57 — REGNUMОбмен России и Украины пленными завершится сегодня, и очень важны оттенки выступлений президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление украинского прокурора.
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Как сообщало, украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook объявил об окончании обмена пленными с Россией. Между тем, в офисе Зеленского опровергли слухи о завершении обмена заключенными с РФ.
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