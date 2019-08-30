Красноярск, , 09:54 — REGNUMВ ближайшее время правительство Красноярского края намерено принять ряд дополнительных мер по наведению порядка в лесной отрасли региона. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, с таким заявлением в СМИ выступил губернатор Александр Усс.

Александр Васильевич Федоров . Дорога в лесу.1867

«Нам нужно два-три года для того, чтобы не просто навести порядок в лесной отрасли края, а сделать её лучшей в нашей стране», — сказал губернатор.

Власти региона напомнили о том, площадь лесовосстановительных работ в 2018 году в Красноярском крае превысила 70 тыс. га. К 2024 году край должен нарастить территории лесовосстановительных работ до 150−160 тыс. га.

Кроме того, что касается борьбы с лесными пожарами, Усс подчеркнул, что нужно менять зоны охраны и зоны контроля. Ситуацию к лучшему может изменить новый лесопожарный центр, который «работал бы на Эвенкию, Якутию и Иркутскую область». На эти цели необходимо порядка 5 млн рублей.

Усс отметил, что для решения проблем в отрасли необходимо увеличить интенсивность использования авиации, на это требуется 350 млн рублей. Требует решения и проблема нехватки лесных инспекторов. Усс предложил привлекать к решению проблем в лесопожарной отрасли представителей общественности и науки.

В краевом правительстве подчеркнули, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложения красноярского губернатора и дал соответствующие поручения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года теперь уже бывшая председатель краевой Счётной палаты Татьяна Давыденко заявила о серьёзных проблемах и криминализации лесной отрасли в Красноярском крае. Однако власти региона обвинили её в отстаивании личных интересов. По сообщениям ряда красноярских массмедиа, заинтересованность Давыденко в проверках была обусловлена тем, что фирмы её дочери не получили контрактов на тушение в этом году, однако сама экс-глава СП свою заинтересованность отрицает. Своей должности Давыденко лишилась в июле текущего года.

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