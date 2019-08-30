Ла-Пас, , 09:53 — REGNUMПосол Индонезии в Лиме (Перу) Марина Эстелла Анвар Бей и министр иностранных дел Боливии Диего Пэри Родригес согласились с необходимостью расширения торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Марина Эстелла Анвар Бей заявила, что в последние несколько лет торговля между Индонезией и Боливией продолжает развиваться. В 2016 году товарооборот составил 30 млн долларов США и увеличился до 46 млн долларов США в 2018 году.

Министр иностранных дел Боливии приветствовал это и предложил в будущем Индонезии и Боливии провести совместный бизнес-форум. В этой связи посол Индонезии пригласила сотрудников министерства иностранных дел Боливии принять участие в бизнес-форуме Индонезия — Латинская Америка и Карибский бассейн, который состоится в октябре 2019 года. Аналогичные приглашения были вручены главам ряда торговых офисов и деловых ассоциаций в Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита и министр промышленности и торговли Мозамбика Рагендра Берта де Соуза подписали соглашение о преференциальной торговле между Индонезией и Мозамбиком.

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