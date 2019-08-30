Переславль-Залесский, Ярославская область, , 09:52 — REGNUM29 августа 2019 года на очередном заседании Переславской городской Думы депутаты не удовлетворили протест прокуратуры на решение о неудовлетворительной оценке деятельности администрации и главы городского округа за 2018 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание Переславской думы

Напомним, глава Переславля Валерий Астраханцев получил неудовлетворительную оценку в июне 2019 года. После этого Переславская прокуратура направила в думу два протеста. В первом указано на то, что решение думы должно приниматься большинством голосов от общей численности депутатов, а не от числа присутствующих на заседании. Прокурор потребовал внести соответствующие изменения в положение о вынесении оценки главе. Второй протест связан непосредственно с итогами голосования. Однако многие переславские депутаты категорически не согласились с тем, что они неправильно выставили главе оценку.

«Существующее до сегодняшнего дня положение давало нам возможность, на мой взгляд, правильно вынести оценку деятельности главы. Если мы примем положение в том виде, как предлагается в проекте, то глава и администрация, которые не обеспечили рост или сохранение качества жизни на территории городского округа, но не набрали достаточного количества голосов, оценки не получают (в таком случае, согласно предложенному проекту решения, отчет главы просто принимается к сведению — ИА REGNUM). И так может продолжаться до бесконечности. Глава и администрация могут год за годом не получать оценки, что не позволит кардинально изменить ситуацию, то есть удалить главу в отставку. Я считаю, что такое положение принимать нельзя и предлагаю за него не голосовать», — заявил руководитель фракции КПРФ в переславской Думе Александр Дыма.

Еще более категоричным был Вячеслав Мягченков из фракции «Справедливая Россия».

«Если мы примем это положение, то мы поставим крест на местном самоуправлении, потеряем контроль над властью. Когда это решение вступит в силу, администрация может вообще не приходить на работу», — сказал Вячеслав Мягченков.

В итоге по первому протесту было принято решение с поправкой, что депутаты выносят оценку главе и администрации большинством голосов, а если большинства не набирается, то назначается повторное голосование вплоть до вынесения оценки. Варианта «принять отчет главы к сведению» не будет.

Что касается второго протеста, то депутаты отказались отменять «неуд», выставленный Валерию Астраханцеву в июне.

«По справедливости ли поставлена оценка? Я считаю, что по справедливости. По закону? Вы считаете (обращение к присутствовавшему в зале прокурору Андрею Фольцу — ИА REGNUM), что нет. Мне кажется, суд должен решить. Вот мое мнение», — сказал депутат Вячеслав Мягченков.

По итогам голосования решение об отмене вынесенной главе и администрации Переславля неудовлетворительной оценки было не принято. Остается добавить, что переславский прокурор Андрей Фольц, который внес протесты в городскую Думу, со 2 сентября уходит на пенсию по выслуге лет. Будет ли новый прокурор продолжать историю с попытками отменить «неуд» главе городского округа Переславля-Залесского, пока неизвестно.

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