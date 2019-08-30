Вена, , 09:50 — REGNUMПравозащитная организация SOS Mitmensch добивается присвоения права голоса людям, живущим в Австрии, но не имеющим австрийского гражданства. Лидер Австрийской партии свободы Норберт Хофер заявляет, что его партия такого не приемлет, пишет газета Heute.

По словам Хофера, достаточно уже того, что гражданам Европейского союза разрешено голосовать на выборах в муниципалитеты и на выборах в Европейский парламент в Австрии. Но общего избирательного права для иностранцев не должно быть.

«Далеко идущего урегулирования с Австрийской партией свободы не будет», — сказал Хофер.

В Австрии на постоянной основе проживают 1,2 млн человек, не имеющих австрийского гражданства.