Киев, , 09:47 — REGNUMВ настоящее время переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжают. Информация о завершении первого этапа этого процесса не соответствует действительности. Такое заявление сделала пресс-секретарь службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

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«Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго, — написала Гитлянская в Facebook. — Держим кулаки!»

При этом пресс-секретарь СБУ попросила представителей СМИ не распространять не проверенную информацию.

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В офисе Зеленского опровергли слухи о завершении обмена заключенными с РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 30 августа, новый генеральной прокурор Украины Руслан Рябошапка на своей стране в Facebook разместил пост сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой, в котором утверждалось, что обмен заключёнными между Россией и Украиной уже произошёл, а освобожденные моряки и Олег Сенцов летят на родину.

Позднее эту информацию опровергли в офисе президент Украины Владимира Зеленского, призвав журналистов не играть на эмоциях общества и прекратить «информационный хаос». В свою очередь адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане России, участвующие в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, находятся в украинском СИЗО.