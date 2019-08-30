Москва, , 09:37 — REGNUMПодготовку к заседанию Совета глав государств СНГ обсудили министры иностранных дел России и Туркмении Сергей Лавров и Рашид Мередов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

Во время телефонного разговора стороны также обсудили развитие двусторонних отношений и обменялись мнениями по итогам Первого каспийского экономического форума, прошедшего 11−12 августа в Туркмении.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет глав государств СНГ планируется провести в октябре 2019 года в Ашхабаде. 21 августа в рамках подготовки к заседанию Совета представители МИД Туркмении провели переговоры с делегацией исполнительного комитета СНГ.

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