Киев, , 09:40 — REGNUMГраждане России, участвующие в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, находятся в украинском СИЗО, заявил адвокат Валентин Рыбин 30 августа в комментарии ТАСС.

«Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — рассказал он.

Адвокат предположил, что обмен может состояться во вторник, 3 сентября. Всего на свободу могут выйти 12 граждан России, обвиняемым по «политически мотивированным уголовным производствам», добавил Рыбин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины опровергли информацию о завершении обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

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