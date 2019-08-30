Киев, 30 августа 2019, 09:36 — REGNUMОфис президента Украины Владимира Зеленского опроверг сообщения украинских СМИ о завершении процесса обмена лицами, удерживаемыми на территории России и Украины. Соответствующее сообщение появилось 30 августа на официальном telegram-канале ведомства.
В офисе президента призвали журналистов не играть на эмоциях общества:
В пресс-службе ведомства пообещали сообщить, когда процесс обмена будет завершён.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о завершении процесса обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной заявил новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
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