Киев, , 09:36 — REGNUMОфис президента Украины Владимира Зеленского опроверг сообщения украинских СМИ о завершении процесса обмена лицами, удерживаемыми на территории России и Украины. Соответствующее сообщение появилось 30 августа на официальном telegram-канале ведомства.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

В офисе президента призвали журналистов не играть на эмоциях общества:

«Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтверждённую информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества».

В пресс-службе ведомства пообещали сообщить, когда процесс обмена будет завершён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о завершении процесса обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной заявил новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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