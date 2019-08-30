Нур-Султан, , 09:43 — REGNUM29 августа в Международный день действий против ядерных испытаний представители министерства иностранных дел Казахстана призвали подписать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Международный день действий против ядерных испытаний — дата, учрежденная Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана в 2009 году. Так же эта дата приурочена к закрытию Семипалатинского испытательного полигона в 29 августе 1991 года и началом процесса отказа страны от ядерного оружия.

Известно, что в этот день представители правительства Казахстана призвали страны положить конец ядерным испытаниям.

На сегодняшний день ДВЗЯИ ратифицировали 166 стран мира, в том числе 36 государств из 44, необходимых его для вступления в силу — помимо ядерных держав (Индия, Пакистан и КНДР) его не ратифицировали и другие страны, такие как США, Китай, Израиль, Иран, Египет.