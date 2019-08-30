Душанбе, , 09:22 — REGNUMС Днём независимости Узбекистана президента республики Шавката Мирзиёева поздравили главы стран Туркестана, сообщили 30 августа в пресс-службе узбекистанского лидера.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарабев пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья и успехов на своем посту. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также отправил свои поздравления. Он отметил, что за годы независимости Узбекистан прошел путь важных преобразований.

Свои поздравления также направили президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, 31 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Узбекской ССР в Ташкенте было принято постановление, провозглашающее независимость Узбекистана.

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