Екатеринбург, , 09:21 — REGNUMСвердловское министерство агропромышленного комплекса и продовольствия будет переименовано. Об этом сообщает ЕАН.

Новое название, которое будет задействовано уже с 1 сентября 2019 года — министерство АПК и потребительского рынка.

Изменение связано с рекомендациями Минпромторга: там просили регионы создать отдельное ведомство по регулировке торговой деятельности и потребительского рынка. В свердловском министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия эти управления уже существуют, осталось только переименовать само министерство, чтобы в названии были отражены данные функции.

Напомним, Свердловская область стала первым субъектом по объему розничной и оптовой торговли в Уральском федеральном округе. На регион пришлось 41,8% оборота розничной и 45,3% оборота оптовой торговли от всего оборота по округу

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