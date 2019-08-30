Вашингтон, , 09:14 — REGNUMВашингтон ожидает от Европейского союза скорейших действий в отношении Венесуэлы. США надеются, что на фоне застопорившихся переговоров по урегулированию политического кризиса в стране ЕС уже «в ближайшие месяцы» введёт санки против Каракаса. Об этом заявил специальный представитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передаёт агентство Reuters 30 августа.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Абрамс добавил, что европейские страны ждут результатов переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией, при этом пока каких-либо признаков того, что президент Боливарианской Республики Николас Мадуро собирается уйти в отставку.

«Если переговоры провалятся, они введут санкции», — уверен Абрамс.

При этом дипломат назвал подобные действия ошибочными. По его мнению, если бы ЕС начал вводить санкции «уже сейчас», то у переговоров было бы «больше шансов на успех».

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Спецпредставитель добавил, что Соединённые Штаты изучают возможность введения дополнительных санкций, направленных на то, чтобы «заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку».

Как сообщало ИА REGNUM, только в июле 2019 года Вашингтон дважды вводил новые односторонние санкции в отношении Венесуэлы. Так, 19 июля ограничительные меры были введены в отношении четырёх физических лиц, причастных, по мнению США, к репрессиям и пыткам невинных венесуэльских граждан. 25 июля в чёрный список Вашингтона дополнительно были включены десять физических и 13 юридических лиц Боливарианской Республики. В начале августа Вашингтон заблокировал активы властей Венесуэлы, которые находятся в юрисдикции Соединённых Штатов. В список попали Центральный банк Венесуэлы и государственная нефтяная компания PDVSA.

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