Пекин, 30 августа 2019, 09:11 — REGNUMПредседатель КНР Си Цзиньпин встретился 29 августа с президентом Филиппин Родриго Дутерте в резиденции Дяоюйтай в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.
Си также отметил, что намерен сотрудничать с Дутерте во имя выгоды в стратегической и долгосрочной перспективе, а также развития двусторонних отношений.
Напомним, что президент Филиппин Родриго Дутерте находится с государственным визитом в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит Дутерте продлится с 28 августа по 1 сентября.