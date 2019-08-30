Москва, , 09:09 — REGNUMВ Москве секретарь городского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал судебный иск о снятии с выборов конкурента за мандат депутата Мосгордумы кандидата Сергея Савостьянова (КПРФ). Оба кандидата баллотируются в округе №15, причём Метельский выступает как самовыдвиженец.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление зарегистрировано в суде 29 августа. Ответчиками являются окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15, а также Савостьянов С.В. Судебное заседание назначено на 30 августа 10:00.

«Метельский наверняка владеет социологическими данными по своему округу, и они его не радуют», — прокомментировал в личном телеграм-канале председатель московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.