Циндао, Китай, , 09:03 — REGNUM33-я эскортная флотилия ФМВ Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) покинула порт города Циндао в провинции Шаньдуна на востоке Китая с сопроводительной миссией в Аденском заливе, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Флотилия в основном состоит из кораблей Северного командования ВМФ Китая, включая эсминец, фрегат и корабль снабжения. Более 600 матросов и офицеров, десятки солдат специального назначения и два вертолета находятся на борту кораблей флотилии.

Напомним, что Китай начал сопровождать гражданские грузовые суда в Аденском заливе близ вод Сомали с декабря 2008 года. За прошедшее десятилетие в район залива было направлено 106 кораблей и более 28 тыс. матросов и офицеров для сопровождения более чем 6700 китайских и иностранных судов.

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