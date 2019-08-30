Вашингтон, , 09:00 — REGNUMВласти Соединенных Штатов рассматривают возможность потребовать от Китая оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в КНР в период правления императоров, сообщает Bloomberg.

По данным издания, глава Белого дома уже провел встречу с группой держателей таких облигаций, которые поддерживают эту идею.

По подсчетам экспертов, сумма выплат с учетом инфляции и процентов может превысить $1 трлн. Однако китайские власти не признают долги дореволюционного правительства, отказываясь их выплачивать, пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай является крупнейшим кредитором США, избавление Пекином части американских казначейских ценных бумаг может вызвать панику на рынке облигаций и резкий рост займов Соединенных Штатов. Единственное, что может Китай, полагают эксперты, это спровоцировать контролируемое падение юаня.

Читайте также: Уолл-стрит «пересматривает риски» торговой войны США и Китая