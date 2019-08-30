Бишкек, , 08:59 — REGNUMВоеннослужащие Вооруженных сил Киргизии провели учебно-тренировочные прыжки с парашютом, сообщает 30 августа издание 24. kg со ссылкой на управление информационного обеспечения генерального штаба ВС республики.

Более 60 десантников совершили прыжки с вертолета Ми-8МТ. Кроме того, впервые за 21 год в Киргизии прошли прыжки с самолета Ан-26 с высоты 800 метров. Перед взлетом все военнослужащие прошли обязательную наземную подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа на территории российской военной базы «Кант» в Киргизии прошли антитеррористические учения. Военнослужащие отразили нападение на базу условного противника.

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