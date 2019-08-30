Ташкент, , 08:54 — REGNUMПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении орденом «Меҳнат шуҳрати» (Трудовой Славы) посла РФ в республике, дуайена дипкорпуса Владимира Тюрденева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тюоденев награжден «за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействия регионов двух стран».

В заслугах Тюоженева также указывается плодотворная деятельность по установлению эффективного и обоюдовыгодного финансово-технического и инвестиционного сотрудничества, содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов для республики, а также за активное участие в укреплении отношений дружбы и взаимопонимания между двумя народами.

Награда будет вручена Тюрденеву президентом Узбекистана во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Независимости Узбекистана на этой неделе.

Тюрденев трудится в должности посла Узбекистана с 2009 года, до этого он возглавлял дипмиссию России в Бразилии.