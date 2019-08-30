Киев, , 08:59 — REGNUMИз 18 членов нового правительства Украины 16 человек так или иначе имеют отношение к правительствам Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 29 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что опыт управления крупными системами есть минимум у половины членов нового правительства. При этом министры не вполне относятся к команде президента Украины Владимира Зеленского.

«Идеологически почти все связаны работой или сотрудничеством со структурами ЕС и США — в основном прозападно ориентированные либералы», — рассказал Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства страны.

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