Киев, 30 августа 2019, 08:59 — REGNUMИз 18 членов нового правительства Украины 16 человек так или иначе имеют отношение к правительствам Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 29 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Эксперт отметил, что опыт управления крупными системами есть минимум у половины членов нового правительства. При этом министры не вполне относятся к команде президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства страны.
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