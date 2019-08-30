Нур-Султан, 30 августа 2019, 08:29 — REGNUMПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Днем конституции, сообщили 30 августа в пресс-службе главы государства.
Президент подчеркнул, что Конституция Казахстана является гарантией созидания и прогресса в республике, а также служит фундаментом единства народа.
«Наша Конституция будет и впредь успешно служить интересам наших граждан, способствовать дальнейшему развитию Республики Казахстан», — говорится в поздравительном сообщении Касым-Жомарта Токаева.
Напомним, 30 августа 1995 года в рамках референдума была принята новая Конституция Казахстана. Во всех регионах республики по традиции проходят праздничные гулянья.
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