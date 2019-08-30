Париж, , 08:26 — REGNUMСупруга президента Франции Брижит Макрон поблагодарила жителей Бразилии за поддержку после оскорбительных высказываний их президента Жаира Больсонаро, сообщает Le Figaro.

«Я просто хотела сказать, так как вижу, что есть камеры, два слова для жителей Бразилии по-португальски: muito obrigada! (Большое спасибо), очень, очень большое спасибо всем тем, кто занял эту позицию», — заявила Брижит Макрон.

«Я надеюсь, что они услышат, я была очень тронута поддержкой, которую мне выразили многие жители Бразилии», — добавила она.

Известно, что под ключевым словом, хештегом, #DisculpaBrigitte (Извини, Брижит) многие пользователи Twitter выразили поддержку первой леди Франции. Президент Бразилии, со своей стороны, удалил оскорбительный комментарий, ранее опубликованный в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа, президент Бразилии Жаир Болсонару одобрительно отреагировал на пост в социальной сети Facebook, где сравнивались фотографии первой леди Бразилии и супруги Макрона, которая была изображена на не самой удачной фотографии.

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