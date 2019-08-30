Ла-Пас, , 08:23 — REGNUMПрезидент Боливии Эво Моралес потерялся в лесу вместе со своими помощниками, участвуя в тушении лесных пожаров. Об этом Моралес рассказал журналистам 29 августа, пишет газета Kronen Zeitung.

«Прошлой ночью мы пережили небольшое приключение, — рассказал президент с улыбкой. — Мы бродили почти час, но благодаря помощи солдат смогли найти дорогу назад».

Канал Uno опубликовал любительскую видеозапись, на которой Эво Моралес в ночном лесу в районе деревни Кабальо-Муэрто несколько раз кричит «где вы».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Моралес принял личное участие в тушении лесных пожаров на востоке Боливии. Правительство опубликовало несколько фотографий, на которых глава государства, как в спецодежде, так и в обычной рубашке с респиратором, помогает пожарным.

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