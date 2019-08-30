Пекин, , 08:13 — REGNUMКитай проведет IX форум «Сяншань» в Пекине с 20 по 22 октября, сообщили в министерстве обороны КНР, передает 29 августа агентство Синьхуа.

Темой очередного форума по вопросам безопасности станет «защита межнационального порядка, совместное обеспечение мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В этом году на форуме также пройдет семинар для молодых офицеров и стипендиатов, сообщил пресс-секретарь министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

Он также добавил, что целый ряд уроков, семинаров, мастер-классов и симпозиумов пройдет за время форума в различных формах.

Как сообщало ИА REGNUM, Сяншаньский форум проводится с 2006 года по инициативе академических кругов Китая. До 2014 года он проходил раз в два года. С 2014 года форум перешел на ежегодную основу и получил значительно более высокий статус благодаря участию зарубежных военных чиновников и экспертов.

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