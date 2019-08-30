Тбилиси, , 08:12 — REGNUMЗаместитель главы информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Ираклий Антадзе прокомментировал установку полицейского поста в районе населенного пункта Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Он считает, что власти Грузии вправе устанавливать полицейские посты на любой территории, подконтрольной Тбилиси. «Данный пост однозначно находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии», — заявил Антадзе.

Представитель СГБ добавил, что ответственность за любое осложнение ситуации Тбилиси планирует возложить на Москву. «В случае любого осложнения, полная ответственность будет возлагаться на Российскую Федерацию», — сказал Антадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в районе села Цнелис Знаурского района Южной Осетии появился пост полиции Грузии. 29 августа между грузинской и южноосетинской сторонами были запланированы переговоры МПРИ (Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты). Однако из-за провокационных действий Тбилиси переговоры были сорваны.

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